Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın yükselişte! 30 Mart canlı altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,11 lira, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise, 1.587,00 lira oldu. Altın uzmanları, '1.307 dolar seviyesini aşağı yönlü kıran altının ons fiyatı, yeni bant aralığına yerleşebileceğini düşünüyoruz.' dedi. İşte 30 Mart altın fiyatları...