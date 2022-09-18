Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının ons fiyatında yaşanan yaşanan düşüşün etkisyle birlikte 16 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününü düşüşle tamaladı. Cuma günü kaydedilen düşüşle birlikte gram altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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