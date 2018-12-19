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Altın fiyatları FED (ABD Merkez Baknası) faiz kararı öncesi Dolar/TL kurundaki harekeliliğin de etkisiyle yükselişe geçti. Ekonomi gündemini yakından takip edenler; "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kdar?" sorularına cevap arıyor. Peki; gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte; 19 Aralık güncel altın fiyatları...