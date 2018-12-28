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Altın fiyatları hafta genelinde izlediği dalgalı seyri devam etiryior. Öğle satleriyle beraber düşüşe geçen altın fiyatları özellikle küçük yatırımcı ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki; "Gram altın ne kadar?" "Çeyrek altın ne kadar?" Dolar/TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle gram altın 215, çeyrek altın ise 352 lira dolaylarında işlem görüyor. İşte 28 Aralık güncel altın fiyatları...