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Altın fiyatları aşağı yönlü seyrini devam ettiriyor. Dolar/TL kurundaki sert düşüşün de etkisiyle düşüşe geçen altın fiyatları piyasayı takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Öte yandan çeyrek altın 332 lira, gram altın ise 203 lira üzerinden işlem görüyor. Özellikle "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte 30 Kasım güncel altın fiyatlarını...