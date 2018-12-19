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Altın fiyatları haftanın 3. işlem günü olan 19 Aralık Çarşamba günü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Bireysel yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları fed kararı öncesi yükseliş yönünde seyre geçti. Gram altın 214, çeyrek altın 351 lira dolaylarında işlem görüyor. İşte, 19 Aralık güncel altın fiyatları...