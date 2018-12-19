Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları

19.12.2018 - 07:50 | Güncelleme:

Altın fiyatları yükselişle başladığı haftanın ikinci işle gününde aşağı yönlü harekete geçti. Ancak 19 Aralık çarşamba gününe ise yukarı yönlü seyirle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve özellikle bireysel yatırımcılar Gram ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun cevabını araştıryor. İşte 19 Aralık güncel altın fiyatları...

  • 1 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
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    Altın fiyatları haftanın 3. işlem günü olan 19 Aralık Çarşamba günü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Bireysel yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları fed kararı öncesi yükseliş yönünde seyre geçti. Gram altın 214, çeyrek altın 351 lira dolaylarında  işlem görüyor. İşte, 19 Aralık güncel altın fiyatları...

     

  • 2 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
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    GRAM ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

    214,54

    214,73

     

  • 3 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    3 | 12

    SPOT ALTIN TL/GR

    214,66

    214,71

     

  • 4 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    4 | 12

    ALTIN/ONS ($)

    1.250,64

    1.250,81

     

  • 5 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    5 | 12

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

    343,26

    351,08

     

  • 6 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    6 | 12

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR / KAÇ TL?

    1.421,00

    1.443,00

     

  • 7 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    7 | 12

    YARIM ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

    684,38

    702,15

     

  • 8 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    8 | 12

    ZİYNET ALTINI NE KADAR / KAÇ TL?

    1.373,04

    1.400,01

     

  • 9 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    9 | 12

    ATA ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

    1.415,95

    1.451,55

     

  • 10 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    10 | 12

     

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR / KAÇ TL?

    122,29

     

    122,39

  • 11 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    11 | 12

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR / KAÇ TL?

    156,61

     

    156,75

  • 12 Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 19 Aralık altın fiyatları
    12 | 12

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR / KAÇ TL?

    195,66

    195,83

     

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