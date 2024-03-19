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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 19 Mart 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları tablosu yeniden yeşile döndü! 19 Mart Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı yönlü seyrediyor. Ons ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı kayda değer bir düşüşle kapatan gram altın fiyatı bugün 2 bin 246 liradan alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 19 Mart 2024 Salı anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 08:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 08:16
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        1

        Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mart 2024 Salı altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA İBRE YENİDEN YUKARI YÖNLÜ

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 243 liradan yaparken; 19 Mart Salı günü 2 bin 247 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 668 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 674 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.246,89

        Satış: 2.247,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.160,75

        Satış: 2.161,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.595,03

        Satış: 3.674,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.380,12

        Satış: 14.652,04

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.167,59

        Satış: 7.348,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.380,12

        Satış: 14.652,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.293,95

        Satış: 16.710,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.322,92

        Satış: 1.746,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.245,24

        Satış: 2.377,64

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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