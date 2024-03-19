Altın fiyatları tablosu yeniden yeşile döndü! 19 Mart Salı canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı yönlü seyrediyor. Ons ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı kayda değer bir düşüşle kapatan gram altın fiyatı bugün 2 bin 246 liradan alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 19 Mart 2024 Salı anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mart 2024 Salı altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARINDA İBRE YENİDEN YUKARI YÖNLÜ
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 243 liradan yaparken; 19 Mart Salı günü 2 bin 247 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 668 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 674 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.246,89
Satış: 2.247,25
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.160,75
Satış: 2.161,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.595,03
Satış: 3.674,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.380,12
Satış: 14.652,04
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.167,59
Satış: 7.348,49
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.380,12
Satış: 14.652,04
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.293,95
Satış: 16.710,29
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.322,92
Satış: 1.746,54
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.245,24
Satış: 2.377,64