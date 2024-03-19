Güncel akaryakıt fiyatları: 19 Mart motorin, benzin ve LPG litre fiyatı
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. 18 Mart itibarıyla brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,69 dolardan işlem görmeye başladı. Cuma günü 85,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı şu anda 85,34 dolar seviyesinde. Peki, bu durum pompaya nasıl yansıdı? İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...
Araba sahipleri tarafından, güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Şu anda yüksek oranda seyreden brent petrol fiyatlarının pompaya yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte, 19 Mart güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...
AKARYAKITA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?
Cuma günü 85,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri etkili oldu. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikini kesintiye uğratabileceği endişelerine yol açıyor. Ancak şu anda akaryakıt fiyatlarına getirilen herhangi bir indirim veya zam haberi yok.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,85 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,04 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,78 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,57 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,83 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,67 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,01 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,04 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,86 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,63 TL