Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 18 Mart canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 230 liraya yükseldi. Ekonomi gündemi takipçileri için 18 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini aldı. Rekor üstüne rekor kırarak tarihi bir zirveye ulaşmasının ardından değer kaybeden gram altın fiyatı yeniden yükseliş trendine girdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE AÇTI
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi gününe 2 bin 230 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 645 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.229,15
Satış: 2.230,01
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.155,44
Satış: 2.156,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.566,64
Satış: 3.645,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.266,57
Satış: 14.536,11
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.110,99
Satış: 7.290,35
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.266,57
Satış: 14.536,11
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.070,57
Satış: 16.476,31
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.304,42
Satış: 1.720,56
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.215,19
Satış: 2.339,66