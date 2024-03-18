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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 18 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 18 Mart canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 230 liraya yükseldi. Ekonomi gündemi takipçileri için 18 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 07:26 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:26
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini aldı. Rekor üstüne rekor kırarak tarihi bir zirveye ulaşmasının ardından değer kaybeden gram altın fiyatı yeniden yükseliş trendine girdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE AÇTI

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi gününe 2 bin 230 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 645 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.229,15

        Satış: 2.230,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.155,44

        Satış: 2.156,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.566,64

        Satış: 3.645,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.266,57

        Satış: 14.536,11

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.110,99

        Satış: 7.290,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.266,57

        Satış: 14.536,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.070,57

        Satış: 16.476,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.304,42

        Satış: 1.720,56

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.215,19

        Satış: 2.339,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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