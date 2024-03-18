ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE AÇTI

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi gününe 2 bin 230 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 645 TL'den işlem görüyor.

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