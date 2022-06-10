Altın fiyatları son durum haftanın son işlem gününde, piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Çin’de devam eden karantina süreci, dolar kurundaki hareketlilik ve dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın fiyatı dolar/TL kurundaki yükselişe paralel olarak 1000 liranın üzerini test etmişti. 9 Haziran akşamı bin liranın altına düşen gram altın fiyatı 10 Haziran Cuma günü itibariyle yeniden bin TL’nin üzerinde işlem görüyor. İşte, 10 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

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