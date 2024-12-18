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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum: Canlı altın fiyatları ile 18 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum: 18 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alış ve satış rakamlarına yansıyor. Grafiği hızla değişen canlı altın fiyatları FED kararı öncesi durgun bir seyir izliyor. Fed'in faiz kararı beklenirken ons altın 2 bin 645 dolardan ve gram altın ise 2 bin 978 liradan işlem görüyor. Haftanın üçüncü iş gününde altın alacaklar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış güncel rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 06:54 Güncelleme: 18.12.2024 - 06:54
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        Canlı altın fiyatları hafta ortasında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. FED kararı öncesinde altın fiyatlarında durgun bir seyir gözlemleniyor. Para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan da atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacak. Peki 18 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatları son durum

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Altın fiyatları bugün açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz kararı beklenirken ons altın 2 bin 645 dolardan ve gram altın ise 2 bin 977 liradan işlem görüyor.

        Çeyrek altın ise 4 bin 764 liradan işlem görüyor.

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.978,0590

        Satış: 2.978,3970

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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