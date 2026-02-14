Altın fiyatları toparlanıyor: 14 Şubat 2026 Cumartesi bugün gram ve çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor?
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 14 Şubat 2026 Cumartesi bugün altın fiyatları
ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.075,01
Satış: 7.075,98
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.039,33
Satış: 5.044,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.320,01
Satış: 11.569,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.280,04
Satış: 46.135,37
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.647,00
Satış: 48.220,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.569,27
Satış: 23.138,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.280,04
Satış: 46.135,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.151,34
Satış: 49.430,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.014,98
Satış: 5.308,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.668,59
Satış: 7.008,45