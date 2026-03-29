Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile alış-satış tablosu
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, devam eden enflasyon endişeleriyle tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürüyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve tansiyonun daha geniş çevrelere yayılarak bir süre daha süreceği endişeleri piyasalar üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Mart 2026 altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtmesinin ardından dolar endeksinde görülen düşüş altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Mart 2026 Pazar altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.417,41
Satış: 6.418,21
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.491,71
Satış: 4.496,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.267,85
Satış: 10.493,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.071,41
Satış: 41.846,72
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.979,00
Satış: 45.285,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.471,53
Satış: 20.987,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.071,41
Satış: 41.846,72
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.458,41
Satış: 44.592,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.613,47
Satış: 4.858,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.016,14
Satış: 6.350,60