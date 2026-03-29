Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 29 Mart 2026 Pazar güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile alış-satış tablosu

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, devam eden enflasyon endişeleriyle tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürüyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve tansiyonun daha geniş çevrelere yayılarak bir süre daha süreceği endişeleri piyasalar üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Mart 2026 altın fiyatları

        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 00:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtmesinin ardından dolar endeksinde görülen düşüş altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Mart 2026 Pazar altın fiyatları

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.417,41

        Satış: 6.418,21

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.491,71

        Satış: 4.496,48

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.267,85

        Satış: 10.493,77

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.071,41

        Satış: 41.846,72

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.979,00

        Satış: 45.285,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.471,53

        Satış: 20.987,54

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.071,41

        Satış: 41.846,72

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.458,41

        Satış: 44.592,56

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.613,47

        Satış: 4.858,83

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.016,14

        Satış: 6.350,60

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı