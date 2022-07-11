Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarının son günlerde yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle altın fiyatları yatırımcılar ve altın satın almayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Temmuz Pazartesi canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 bilezik fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ