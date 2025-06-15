Altın fiyatları hafta sonu yükselişe geçti! 16 Haziran 2025 bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
İsrail'in İran saldırısı sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altın fiyatları, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla yaklaşık iki ayın zirve seviyesine yükselirken haftalık kazanımını yüzde 3'ün üzerine taşıdı. Altının gram fiyatı, günü 4 bin 322 liradan tamamladı. Cumhuriyet altın fiyatı 27,661 TL'den işlem gördü. Peki 16 Haziran 2025 bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Altın fiyatları alış - satış tablosu
Canlı altın fiyatları üzerindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki saldırı, küresel ekonomide yeni bir kırılma anını tetikleyerek güvenli liman olan altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Altının onsu 3.430 dolardan işlem görüyor. Altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 16 Haziran 2025 cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.322,05
Satış: 4.328,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.915,28
Satış: 7.076,80
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.430,92
Satış: 3.433,76
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.476,00
Satış: 28.638,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.661,13
Satış: 28.220,63
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.787,34
Satış: 14.153,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.661,13
Satış: 28.220,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.944,16
Satış: 29.666,77
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.970,00
Satış: 71.705,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.984,60
Satış: 4.191,19
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.393,29
Satış: 3.357,39