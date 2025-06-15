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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! 16 Haziran bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu yükselişe geçti! 16 Haziran 2025 bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        İsrail'in İran saldırısı sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altın fiyatları, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla yaklaşık iki ayın zirve seviyesine yükselirken haftalık kazanımını yüzde 3'ün üzerine taşıdı. Altının gram fiyatı, günü  4 bin 322 liradan tamamladı. Cumhuriyet altın fiyatı 27,661 TL'den işlem gördü. Peki 16 Haziran 2025 bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Altın fiyatları alış - satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 07:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:04
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        1

        Canlı altın fiyatları üzerindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki saldırı, küresel ekonomide yeni bir kırılma anını tetikleyerek güvenli liman olan altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Altının onsu 3.430 dolardan işlem görüyor. Altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 16 Haziran 2025 cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.322,05

        Satış: 4.328,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.915,28

        Satış: 7.076,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.430,92

        Satış: 3.433,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.476,00

        Satış: 28.638,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.661,13

        Satış: 28.220,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.787,34

        Satış: 14.153,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.661,13

        Satış: 28.220,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.944,16

        Satış: 29.666,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.970,00

        Satış: 71.705,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.984,60

        Satış: 4.191,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.393,29

        Satış: 3.357,39

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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