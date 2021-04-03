Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından sıkça kontrol ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 454,99 liradan cumhuriyet altını ise 2.960,90 liradan işlem görüyor. İşte 3 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları...