Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin küresel bazda ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırmasıyla altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Rusya gerilimi ve Ukrayna'daki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.