Analistler, hafta başından bu yana veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı ve hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.