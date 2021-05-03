Analistler, küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin belirlediğine işaret ederek, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.