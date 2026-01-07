Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları alış-satış tablosu
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 345 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ocak 2026 güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.158,6310
Satış: 6.159,4200
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.473,30
Satış: 4.474,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.854,4500
Satış: 10.071,2100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.414,6400
Satış: 40.158,7100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.982,00
Satış: 41.326,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.638,36
Satış: 20.133,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.399,85
Satış: 40.143,46
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.906,82
Satış: 42.962,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.470,78
Satış: 4.621,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.734,27
Satış: 6.001,87