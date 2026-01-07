Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek fiyatı

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları

        Giriş: 07.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:31
        1

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 345 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.158,6310

        Satış: 6.159,4200

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.473,30

        Satış: 4.474,58

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.854,4500

        Satış: 10.071,2100

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.414,6400

        Satış: 40.158,7100

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.982,00

        Satış: 41.326,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.638,36

        Satış: 20.133,30

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.399,85

        Satış: 40.143,46

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.906,82

        Satış: 42.962,00

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.470,78

        Satış: 4.621,08

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.734,27

        Satış: 6.001,87

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
