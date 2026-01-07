Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 345 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ocak 2026 güncel altın fiyatları