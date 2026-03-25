Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ile İran arasında çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini açıklamasıyla piyasalar terse döndü. Petrol fiyatları gerilerken, altın yükselişe geçti. Ancak İran ABD görüşmelerini yalanladı. Bu gelişme sonrası sarı metal, Salı günü düşüşle başladı. Spot altın ons başına 4.413 dolar seviyesindeyken, gram altın 6 bin 300 liraya yakın seyrediyor. İşte 25 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…