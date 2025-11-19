2026-2027 ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Buna karşın Goldman Sachs, altındaki son düşüşü bir boğa piyasası içinde “ara düzeltme” olarak görüyor. Bankanın tahminine paralel şekilde UBS de geçen hafta yayımladığı raporda altının 2026–2027 döneminde 5.000 dolara ulaşabileceğini bildirdi.