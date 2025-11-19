Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Goldman Sachs altın tahminlerini paylaştı
Altın fiyatlarında uzun süredir yaşanan yükseliş ivmesi yerini düşüşe bıraktı. Ekim ayında 4.336 dolar ile rekor kıran altın ons fiyatı zirveden düşerek, yüzde 5.4 geriledi ve 4.098 dolar oldu. Altın alış satışı yapan vatandaşlar altın piyasasını dikkatle takip ederken ABD'li finans devi Goldman Sachs Bankası, altın tahminlerini paylaştı ve söz konusu düşüşün geçici olduğunu vurguladı. İşte, kısa ve uzun vadede altın fiyatı tahminleri
Ekim ayında rekor seviyeye ulaşan altın fiyatları düşüşe geçti. Son zamanların, güvenli limanı olarak anılan altındaki düşüş ivmesi, yatırımcıların kafasını karıştırırken, ABD'li finans devi Goldman Sachs'ten altın fiyatlarına dair değerlendirme geldi. Peki, altındaki düşüş devam edecek mi?
ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
ABD'li finans devi Goldman Sachs tarafından yayımlanan son değerlendirmede Banka, son haftalardaki geri çekilmenin “geçici bir sarsıntı” olduğu ve yapısal talep dinamiklerinin güçlü kaldığı vurgulandı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Goldman Sachs, altın fiyatının 2026 sonuna kadar ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Bu hedef mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 20’lik yükselişe işaret ediyor.
2026-2027 ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Buna karşın Goldman Sachs, altındaki son düşüşü bir boğa piyasası içinde “ara düzeltme” olarak görüyor. Bankanın tahminine paralel şekilde UBS de geçen hafta yayımladığı raporda altının 2026–2027 döneminde 5.000 dolara ulaşabileceğini bildirdi.