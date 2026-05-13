        BIST 100 14.779,93 %-2,34
        DOLAR 45,4172 %0,10
        EURO 53,2784 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.879,83 %-0,02
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,70 %0,26
        BITCOIN 81.023,00 %0,43
        GBP/TRY 61,5147 %0,07
        EUR/USD 1,1723 %-0,14
        BRENT 106,35 %-1,32
        ÇEYREK ALTIN 11.248,52 %-0,02
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında Fed baskısı

        Altında Fed baskısı

        ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönelik beklentiler güçlendi. Bu gelişme altında aşağı yönlü baskı yaratırken, altının ons fiyatı güne yüzde 0.14 düşüşle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:49 Güncelleme:
        Altında Fed baskısı

        Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 6 bin 875 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 960 liradan satılıyor.

        Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 4 bin 708 dolardan işlem görüyor.

        ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koyması varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkartıyor.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı.

        Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanan enflasyon verisi de küresel piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güç kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

        Hindistan'ın ithalatı sınırlamak ve rupiyi desteklemek için altın ve gümüşe uygulanan ithalat vergilerini yüzde 6'dan yüzde 15'e çıkarmasının da altın fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

        Diğer taraftan Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlar bugün altındaki düşüş eğiliminin sınırlı kalmasına neden oluyor.

