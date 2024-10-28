Altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi! 29 Ekim Bugün tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika verileri ile yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 3.027 liradan olan gram altın fiyatı, bugün saat 15.45 itibarıyla 3.013 liradan işlem görüyor. Dün 4.833 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4.820 liradan alıcı buluyor. İşte 29 Ekim altın fiyatları son durum…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak değişiyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Altın bugüne düşüşle başlarken altın alımı ve satımı yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde doların değerini korumasıyla geiledi.
27 Ekim Pazar günü 3 bin 27 liradan işlem gören gram altın, 28 Ekim Pazartesi günü ise 3 bin 13 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 844 liradan, 4 bin 820 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
3.013,0730
3.013,5030
ALTIN/ONS FİYATI
2.731,6000
2.731,9100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.820,9500
4.926,9800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
19.285,9100
19.650,0300
TAM ALTIN FİYATI
20.326,00
20.458,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.612,62
9.854,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
19.285,37
19.649,99
ATA ALTIN FİYATI
20.672,47
21.191,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.691,16
2.539,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.843,63
2.996,07
GREMSE ALTIN FİYATI
50.502,00
51.042,00