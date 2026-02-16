Altın fiyatlarında iniş çıkışlı seyir devam ediyor: 16 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları
Emtia piyasalarında bu hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olan ana unsur olarak öne çıktı. Tamamlanan haftada açıklanan istihdam verileri ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecinin ötelenebileceği sinyalini verirken beklentilerin altında gelen ocak ayı enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirim sürecine yönelik beklentiler toparlandı. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 16 Şubat 2026 Pazartesi bugün altın fiyatları
Ocak ayına ilişkin enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, değerli metallere olan talebi desteklerken, güçlü istihdam verisi Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirerek alımları bir miktar sınırladı. Altının ons fiyatı, hafta ortasında istihdam verilerinin ardından Fed'in sıkı duruşunu koruyabileceği algısıyla baskı görse de enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi yıl içinde faiz indirimi olasılığına yönelik beklentileri artırarak yeniden alıcıların devreye girmesine yol açtı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 16 Şubat 2026 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.003,5150
Satış: 7.004,4290
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.011,60
Satış: 5.013,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.207,7500
Satış: 11.454,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.810,3900
Satış: 45.656,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.258,00
Satış: 47.630,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.395,33
Satış: 22.959,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.931,42
Satış: 45.779,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.479,71
Satış: 49.737,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.981,49
Satış: 5.250,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.614,17
Satış: 6.922,32