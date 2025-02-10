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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 10 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 10 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması ve ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrası 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın haftayı rekor kırarak kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 00:08 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:08
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, faiz, enflasyon, ABD dolarındaki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar, jeopolitik gelişmeler gibi temel parametrelerden etkileniyor. Son günlerdeki yükselişte ABD Başkanı Trump’ın icraat ve açıklamaları önemli bir paya sahip. Trump’ın hemen her konuda sert ve sıra dışı söylemleri jeopolitik gerginliği artırırken bu durum “güvenli liman” ihtiyacını öne çıkardı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        9 Şubat Pazar günü gram altın, 3 bin 308 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 409 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.307,74

        Satış: 3.308,28

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.859,40

        Satış: 2.862,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.292,38

        Satış: 5.409,04

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.169,52

        Satış: 21.570,00

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.768,00

        Satış: 21.898,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.551,68

        Satış: 10.818,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.169,52

        Satış: 21.570,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.121,87

        Satış: 22.676,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.815,39

        Satış: 2.683,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.045,51

        Satış: 3.206,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 54.085,00

        Satış: 54.636,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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