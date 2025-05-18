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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum: 19 Mayıs Pazartesi 2025 altın alış satış tablosu ile bugün gram, çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum: 19 Mayıs 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 3 bin 212 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Powell, ekonomik koşulların 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve uzun vadeli faiz tahminlerinin yükseldiğini vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Mayıs 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 07:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:03
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        1

        Emtia fiyatları söz konusu haber akışıyla karışık bir seyir izlerken, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşma sağlaması, jeopolitik risklerin azalacağına dair beklentiler ve yatırımcıların kar realizasyonu eğilimiyle gerileyen altının ons fiyatı geçen haftadan bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Altının onsu geçen hafta yüzde 2,75 düşüşle 3 bin 200 dolara geriledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.999,69

        Satış: 4.001,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.202,59

        Satış: 3.204,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.399,50

        Satış: 6.541,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.597,98

        Satış: 26.086,58

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.563,00

        Satış: 26.772,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.759,00

        Satış: 13.083,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.597,98

        Satış: 26.086,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.020,21

        Satış: 27.702,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.228,51

        Satış: 3.167,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.716,82

        Satış: 3.912,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.203,00

        Satış: 66.931,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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