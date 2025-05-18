Emtia fiyatları söz konusu haber akışıyla karışık bir seyir izlerken, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşma sağlaması, jeopolitik risklerin azalacağına dair beklentiler ve yatırımcıların kar realizasyonu eğilimiyle gerileyen altının ons fiyatı geçen haftadan bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Altının onsu geçen hafta yüzde 2,75 düşüşle 3 bin 200 dolara geriledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları...