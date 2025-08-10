Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 10 Ağustos 2025 Pazar altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD'nin ticaret alanında daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleri ve bazı teknoloji şirketlerinin planlanan tarifelerden muaf tutulacağına ilişkin açıklamalarla pozitif seyrederken, gözler gelecek hafta açıklanacak ABD'nin enflasyon verisine çevrildi. Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar geçen hafta piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam etti. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerin ardından nasıl ilerliyor? İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 10.08.2025 - 07:44
        1

        Önceki hafta ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin güç kaybedeceğine yönelik oluşan endişelerle haftaya temkinli başlayan küresel piyasalar, Fed’in faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi ve ABD’nin tarifelerde daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleriyle yükseliş eğilimine girdi. Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, dünya genelinde büyüme başta olmak üzere önemli makroekonomik veriler de yakından takip edilecek. Peki, altın fiyatları söz konusu gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar hafta sonu altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.443,58

        Satış: 4.444,48

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.396,60

        Satış: 3.398,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.109,73

        Satış: 7.266,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.438,92

        Satış: 28.978,04

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.807,00

        Satış: 28.977,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.175,02

        Satış: 14.533,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.438,92

        Satış: 28.978,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.278,17

        Satış: 30.009,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.421,82

        Satış: 3.391,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.030,96

        Satış: 4.240,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

