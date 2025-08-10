Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 10 Ağustos 2025 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar?
Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD'nin ticaret alanında daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleri ve bazı teknoloji şirketlerinin planlanan tarifelerden muaf tutulacağına ilişkin açıklamalarla pozitif seyrederken, gözler gelecek hafta açıklanacak ABD'nin enflasyon verisine çevrildi. Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar geçen hafta piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam etti. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerin ardından nasıl ilerliyor? İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar altın fiyatları...
Önceki hafta ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin güç kaybedeceğine yönelik oluşan endişelerle haftaya temkinli başlayan küresel piyasalar, Fed’in faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi ve ABD’nin tarifelerde daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleriyle yükseliş eğilimine girdi. Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, dünya genelinde büyüme başta olmak üzere önemli makroekonomik veriler de yakından takip edilecek. Peki, altın fiyatları söz konusu gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar hafta sonu altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.443,58
Satış: 4.444,48
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.396,60
Satış: 3.398,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.109,73
Satış: 7.266,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.438,92
Satış: 28.978,04
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.807,00
Satış: 28.977,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.175,02
Satış: 14.533,46
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.438,92
Satış: 28.978,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.278,17
Satış: 30.009,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.421,82
Satış: 3.391,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.030,96
Satış: 4.240,61