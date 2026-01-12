Habertürk
        Haberler Dünyadan Altın Küre'ye damga vuran anlar: George Clooney'den Fransızca sürprizi

        Altın Küre Ödülleri, esprili diyaloglar, iğnelemeler ve zafer anlarıyla dolu bir geceyle Hollywood'un ödül sezonunu resmen başlattı. Gecenin en akılda kalan anı, Fransa vatandaşlığı almasıyla Donald Trump'ın diline dolanan George Clooney'nin, sahnede Fransızca konuşarak ABD Başkanı'na gönderme yapması oldu

        Giriş: 12.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:24
        Trump'a göndermede bulundu
        'Oscar'ın habercisi' olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, dün gece komedyen Nikki Glaser'in sunumuyla düzenlenen törende 83'üncü kez sahiplerini buldu. Altın Küre Ödülleri, esprili diyaloglar, iğnelemeler ve zafer anlarıyla dolu bir geceyle Hollywood'un ödül sezonunu resmen başlattı.

        İşte geceye damga vuran anlar...

        LAFINI ESİRGEMEDİ

        Gecenin sunucusu Nikki Glaser, törene katılan ünlü yıldızların ağır bir şekilde sansürlenmiş bir listede olduğunu ima ettiği politik açılış konuşmasında, hapiste ölen fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilgili göndermede bulundu. 'En iyi Kurgu Ödülü'nü Epstein dosyalarının ele alınış biçimi nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı'na ve 'ABD'nin en yeni saçma haber sitesi' diye nitelendirdiği CBS News'e verdiğini söyledi.

        Nikki Glaser ayrıca, kısa bir süre önce cinayete kurban giden usta yönetmen Rob Reiner'ı unutmadı. Reiner'ın 1984 yapımı 'This Is Spinal Tap' filmine atıfta bulunan Glaser, törenin son anlarında 'Spinal Tap' yazan siyah bir şapkayla sahneye çıktı.

        CLOONEY'DEN FRANSIZCA SÜRPİZİ

        Bir gönderme de törene Amal Clooney ile katılan George Clooney'den geldi...

        Bir süre önce ailesiyle birlikte Fransa vatandaşlığı alması nedeniyle Donald Trump'ın hedefi olan George Clooney, törende Fransızca konuşarak ABD başkanına göndermede bulundu.

        Dram dalında 'En İyi Film' ödülünü açıklamak üzere sahneye çıkan George Clooney, konuşmasına Fransızca başladı ve "İyi akşamlar, dostlar. Burada olmak benim için bir onurdur" dedi.

        Trump'a yanıt verdi
        Trump'a yanıt verdi

        KYLIE JENNER'A TEŞEKKÜR

        'Marty Supreme' filmindeki performansıyla komedi ya da müzikal dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Timothee Chalamet kazandı. Oyuncu, törene sevgilisi Kylie Jenner ile katıldı. Chalamet, konuşmasında ailesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken sevgilisi Kylie Jenner'ı da unutmadı.

        "KÖTÜ BABA"

        Stellan Skarsgård, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almak üzereye sahneye çıktığında; "Sonraki altı dakikayı jenerikteki herkese teşekkür ederek geçirmeyeceğim" diyerek kötü bir babanın ne olduğunu öğrenmesine yardımcı olan eşine ve çocuklarına teşekkür etti. Skarsgård, konuşmasını; "Sinema, sinemalarda izlenmelidir" diyerek bitirdi.

        GÖZÜ YAŞLI KONUŞTU

        'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki devrimci kadın performansıyla Teyana Taylor, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Müzisyenlikten oyunculuğa geçiş yapan sanatçı, konuşmasını gözyaşları içinde yaptı. Sahnede kendisini izleyen genç kızlara destek mesajı vererek konuşmasını sonlandırırken, "Bu gece bizi izleyen esmer tenli kız kardeşlerime ve küçük esmer kızlara: Işığımızın parlaması için izinlere ihtiyacımız yok. Konuştuğumuz her odada yerimiz var. Seslerimiz önemli. Hayallerimiz yer bulmayı hak ediyor" dedi.

        "EŞİM SÜRÜNGEN FUARINDA"

        Rose Byrne, ödül konuşmasında, törene katılamayan ancak orada olmamasının harika bir mazereti olan eşi ve oyuncu arkadaşı Bobby Cannavale'e teşekkür etti. "Sakallı bir ejderha alıyoruz ve o da New Jersey'deki bir sürüngen fuarına gitti" dedi.

        SANSÜRLÜ KONUŞMA

        Altın Küre Ödülleri'nde rap şarkıcısı Snoop Dogg, 'En İyi Podcast' ödülünü sunmak üzere davet edildi. Kısa süreliğine sansüre takılan konuşmasıyla en çok konuşulan anlardan birine imza attı.

        Rapçinin rahat tavrı, doğaçlama esprileri ve hızla sessize alınan küfürlü bir sözü, yayın bittikten sonra sosyal medyada çok konuşuldu. Konuşması sansürlenen SnoopDog, omuz silkerek; "Beni burada çok uzun süre tuttunuz" dedi. Ardından ödülü açıkladı. Snoop, "Tüm podcast yayıncılarına selam olsun, hepiniz kazandınız, ama asıl kazanan... AmyPoehler ile GoodHang" diyerek ödül verdi.

        TARİHE GEÇTİ

        Wagner Moura, Altın Küre Ödülleri'nde dram dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanarak tarihe geçti. 'The Secret Agent' filminin yıldızı Moura, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı oldu.

        EN GENÇ OYUNCU

        'Adolescence' dizisindeki performansıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Owen Cooper mini dizi dalında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Bu ödülü alan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

        #altın küre ödülleri
        #golden globes
        #George Clooney
        #Donald Trump
        #fransızca
