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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Altın Küre'ye 'Emilia Pérez' damgası

        82. Altın Küre adayları açıklandı

        Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin düzenlediği ve Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 82. Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı. Sinema ödüllerine 'Emilia Pérez' filmi 10 adaylıkla damga vururken, diziler arasında ise 'The Bear' 5 adaylıkla dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:17
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        Altın Küre'ye 'Emilia Pérez' damgası
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        Ödül sezonu Altın Küre adaylarıyla resmen başladı. Oscarlar'dan sonra en çok takip edilen ödüllerden biri olan ve Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nde sinema ödüllerinde yönetmenliğini Jacques Audiard'ın üstlendiği müzikal bir suç komedisi olarak nitelendirilen 'Emilia Pérez' müzikal veya komedi dalında En İyi Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu, En İyi Senaryo dahil 10 dalda aday olarak listeye damga vurdu. 'The Brutalist’ 7, 'Conclave' ise 6 adaylıkla Emilia Pérez’i izledi.

        Televizyon ödüllerinde ise 'The Bear' 5 adaylıkla zirvede yer aldı. 'Only Murders in the Building' ve 'Shogun' ise 4'er adaylık kazandı. Komedyen Nikki Glaser’ın sunacağı ödül töreni 5 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

        İŞTE ALTIN KÜRE ADAYLARI

        -SİNEMA-

        EN İYİ FİLM (Drama)

        The Brutalist

        A Complete Unknown

        Conclave

        Dune: Part Two

        Nickel Boys

        September 5

        EN İYİ FİLM (Komedi/Müzikal)

        Anora

        Challengers

        Emilia Pérez

        A Real Pain

        The Substance

        Wicked

        EN İYİ YÖNETMEN

        Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

        Sean Baker (Anora)

        Brady Corbet (The Brutalist)

        Edward Berger (Conclave)

        Jacques Audiard (Emilia Pérez)

        Coralie Fargeat (The Substance)

        The Brutalist
        The Brutalist

        EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

        Pamela Anderson (The Last Showgirl)

        Angelina Jolie (Maria)

        Nicole Kidman (Babygirl)

        Tilda Swinton (The Room Next Door)

        Fernanda Torres (I’m Still Here)

        Kate Winslet (Lee)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

        Adrien Brody (The Brutalist)

        Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

        Daniel Craig (Queer)

        Colman Domingo (Sing Sing)

        Ralph Fiennes (Conclave)

        Sebastian Stan (The Apprentice)

        EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi/Müzikal)

        Amy Adams (Nightbitch)

        Cynthia Erivo (Wicked)

        Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

        Mikey Madison (Anora)

        Demi Moore (The Substance)

        Zendaya (Challengers)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi/Müzikal)

        Jesse Eisenberg (A Real Pain)

        Hugh Grant (Heretic)

        Gabriel LaBelle (Saturday Night)

        Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

        Glen Powell (Hit Man)

        Sebastian Stan (A Different Man)

        Ariana Grande (Wicked)
        Ariana Grande (Wicked)

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Selena Gomez (Emilia Pérez)

        Ariana Grande (Wicked)

        Felicity Jones (The Brutalist)

        Margaret Qualley (The Substance)

        Isabella Rossellini (Conclave)

        Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Yura Borisov (Anora)

        Kieran Culkin (A Real Pain)

        Edward Norton (A Complete Unknown)

        Guy Pearce (The Brutalist)

        Jeremy Strong (The Apprentice)

        Denzel Washington (Gladiator II)

        REKLAM

        EN İYİ SENARYO

        Anora (Sean Baker)

        The Brutalist (Brady Corbet, Mona Fastvold)

        Conclave (Peter Straughan)

        Emilia Pérez (Jacques Audiard)

        A Real Pain (Jesse Eisenberg)

        The Substance (Coralie Fargeat)

        EN İYİ MÜZİK

        The Brutalist (Daniel Blumberg)

        Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross)

        Conclave (Volker Bertelmann)

        Dune: Part Two (Hans Zimmer)

        Emilia Pérez (Clement Ducol, Camille)

        The Wild Robot (Kris Bowers)

        EN İYİ ŞARKI

        “Beautiful That Way” (The Last Showgirl)

        “Compress/Repress” (Challengers)

        “El Mal” (Emilia Pérez)

        “Forbidden Road” (Better Man)

        “Kiss the Sky” (The Wild Robot)

        “Mi Camino” (Emilia Pérez)

        EN İYİ YABANCI FİLM

        All We Imagine as Light (Hindistan)

        Emilia Pérez (Fransa)

        The Girl with the Needle (Danimarka)

        I’m Still Here (Brezilya)

        The Seed of the Sacred Fig (Almanya)

        Vermiglio (İtalya)

        EN İYİ ANİMASYON

        Flow

        Inside Out 2

        Memoir of a Snail

        Moana 2

        Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

        The Wild Robot

        SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI

        Alien: Romulus

        Beetlejuice Beetlejuice

        Deadpool & Wolverine

        Gladiator II

        Inside Out 2

        Twisters

        Wicked

        The Wild Robot

        -TELEVİZYON-

        The Diplomat
        The Diplomat

        EN İYİ DRAMA

        The Day of the Jackal

        The Diplomat

        Mr. & Mrs. Smith

        Shōgun

        Slow Horses

        Squid Game

        EN İYİ KOMEDİ

        Abbott Elementary

        The Bear

        The Gentlemen

        Hacks

        Nobody Wants This

        Only Murders in the Building

        The Bear
        The Bear

        EN İYİ TV FİLMİ/MİNİ DİZİ

        Baby Reindeer

        Disclaimer

        Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story

        The Penguin

        Ripley

        True Detective: Night Country

        EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

        Kathy Bates (Matlock)

        Emma D’Arcy (House of the Dragon)

        Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

        Keira Knightley (Black Doves)

        Keri Russell (The Diplomat)

        Anna Sawai (Shōgun)

        Gary Oldman (Slow Horses)
        Gary Oldman (Slow Horses)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

        Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

        Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

        Gary Oldman (Slow Horses)

        Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

        Hiroyuki Sanada (Shōgun)

        Billy Bob Thornton (Landman)

        EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)

        Kristen Bell (Nobody Wants This)

        Quinta Brunson (Abbott Elementary)

        Ayo Edebiri (The Bear)

        Selena Gomez (Only Murders in the Building)

        Kathryn Hahn (Agatha All Along)

        Jean Smart (Hacks)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)

        Adam Brody (Nobody Wants This)

        Ted Danson (A Man on the Inside)

        Steve Martin (Only Murders in the Building)

        Jason Segel (Shrinking)

        Martin Short (Only Murders in the Building)

        Jeremy Allen White (The Bear)

        EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

        Cate Blanchett (Disclaimer)

        Jodie Foster (True Detective: Night Country)

        Cristin Milioti (The Penguin)

        Sofia Vergara (Griselda)

        Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

        Kate Winslet (The Regime)

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        EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

        Colin Farrell (The Penguin)

        Richard Gadd (Baby Reindeer)

        Kevin Kline (Disclaimer)

        Cooper Koch (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)

        Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow)

        Andrew Scott (Ripley)

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Dakota Fanning (Ripley)
        Dakota Fanning (Ripley)

        Liza Colón-Zayas (The Bear)

        Hannah Einbinder (Hacks)

        Dakota Fanning (Ripley)

        Jessica Gunning (Baby Reindeer)

        Allison Janney (The Diplomat)

        Kali Reis (True Detective: Night Country)

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Tadanobu Asano (Shōgun)

        Javier Bardem (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)

        Harrison Ford (Shrinking)

        Jack Lowden (Slow Horses)

        Diego Luna (La Máquina)

        Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

        EN İYİ STAND-UP PERFORMANSI

        Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was)

        Nikki Glaser (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)

        Seth Meyers (Seth Meyers: Dad Man Walking)

        Adam Sandler (Adam Sandler: Love You)

        Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)

        Ramy Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)

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