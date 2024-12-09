Altın Küre'ye 'Emilia Pérez' damgası

82. Altın Küre adayları açıklandı
Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin düzenlediği ve Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 82. Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı. Sinema ödüllerine 'Emilia Pérez' filmi 10 adaylıkla damga vururken, diziler arasında ise 'The Bear' 5 adaylıkla dikkat çekti.
Ödül sezonu Altın Küre adaylarıyla resmen başladı. Oscarlar'dan sonra en çok takip edilen ödüllerden biri olan ve Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nde sinema ödüllerinde yönetmenliğini Jacques Audiard'ın üstlendiği müzikal bir suç komedisi olarak nitelendirilen 'Emilia Pérez' müzikal veya komedi dalında En İyi Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu, En İyi Senaryo dahil 10 dalda aday olarak listeye damga vurdu. 'The Brutalist’ 7, 'Conclave' ise 6 adaylıkla Emilia Pérez’i izledi.
Televizyon ödüllerinde ise 'The Bear' 5 adaylıkla zirvede yer aldı. 'Only Murders in the Building' ve 'Shogun' ise 4'er adaylık kazandı. Komedyen Nikki Glaser’ın sunacağı ödül töreni 5 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
İŞTE ALTIN KÜRE ADAYLARI
-SİNEMA-
EN İYİ FİLM (Drama)
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Nickel Boys
September 5
EN İYİ FİLM (Komedi/Müzikal)
Anora
Challengers
Emilia Pérez
A Real Pain
The Substance
Wicked
EN İYİ YÖNETMEN
Payal Kapadia (All We Imagine as Light)
Sean Baker (Anora)
Brady Corbet (The Brutalist)
Edward Berger (Conclave)
Jacques Audiard (Emilia Pérez)
Coralie Fargeat (The Substance)The Brutalist
EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)
Pamela Anderson (The Last Showgirl)
Angelina Jolie (Maria)
Nicole Kidman (Babygirl)
Tilda Swinton (The Room Next Door)
Fernanda Torres (I’m Still Here)
Kate Winslet (Lee)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)
Adrien Brody (The Brutalist)
Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
Daniel Craig (Queer)
Colman Domingo (Sing Sing)
Ralph Fiennes (Conclave)
Sebastian Stan (The Apprentice)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi/Müzikal)
Amy Adams (Nightbitch)
Cynthia Erivo (Wicked)
Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
Mikey Madison (Anora)
Demi Moore (The Substance)
Zendaya (Challengers)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi/Müzikal)
Jesse Eisenberg (A Real Pain)
Hugh Grant (Heretic)
Gabriel LaBelle (Saturday Night)
Jesse Plemons (Kinds of Kindness)
Glen Powell (Hit Man)
Sebastian Stan (A Different Man)Ariana Grande (Wicked)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Selena Gomez (Emilia Pérez)
Ariana Grande (Wicked)
Felicity Jones (The Brutalist)
Margaret Qualley (The Substance)
Isabella Rossellini (Conclave)
Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov (Anora)
Kieran Culkin (A Real Pain)
Edward Norton (A Complete Unknown)
Guy Pearce (The Brutalist)
Jeremy Strong (The Apprentice)
Denzel Washington (Gladiator II)
EN İYİ SENARYO
Anora (Sean Baker)
The Brutalist (Brady Corbet, Mona Fastvold)
Conclave (Peter Straughan)
Emilia Pérez (Jacques Audiard)
A Real Pain (Jesse Eisenberg)
The Substance (Coralie Fargeat)
EN İYİ MÜZİK
The Brutalist (Daniel Blumberg)
Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross)
Conclave (Volker Bertelmann)
Dune: Part Two (Hans Zimmer)
Emilia Pérez (Clement Ducol, Camille)
The Wild Robot (Kris Bowers)
EN İYİ ŞARKI
“Beautiful That Way” (The Last Showgirl)
“Compress/Repress” (Challengers)
“El Mal” (Emilia Pérez)
“Forbidden Road” (Better Man)
“Kiss the Sky” (The Wild Robot)
“Mi Camino” (Emilia Pérez)
EN İYİ YABANCI FİLM
All We Imagine as Light (Hindistan)
Emilia Pérez (Fransa)
The Girl with the Needle (Danimarka)
I’m Still Here (Brezilya)
The Seed of the Sacred Fig (Almanya)
Vermiglio (İtalya)
EN İYİ ANİMASYON
Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Moana 2
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI
Alien: Romulus
Beetlejuice Beetlejuice
Deadpool & Wolverine
Gladiator II
Inside Out 2
Twisters
Wicked
The Wild Robot
-TELEVİZYON-The Diplomat
EN İYİ DRAMA
The Day of the Jackal
The Diplomat
Mr. & Mrs. Smith
Shōgun
Slow Horses
Squid Game
EN İYİ KOMEDİ
Abbott Elementary
The Bear
The Gentlemen
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the BuildingThe Bear
EN İYİ TV FİLMİ/MİNİ DİZİ
Baby Reindeer
Disclaimer
Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story
The Penguin
Ripley
True Detective: Night Country
EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)
Kathy Bates (Matlock)
Emma D’Arcy (House of the Dragon)
Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)
Keira Knightley (Black Doves)
Keri Russell (The Diplomat)
Anna Sawai (Shōgun)Gary Oldman (Slow Horses)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)
Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)
Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
Gary Oldman (Slow Horses)
Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)
Hiroyuki Sanada (Shōgun)
Billy Bob Thornton (Landman)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Ayo Edebiri (The Bear)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Kathryn Hahn (Agatha All Along)
Jean Smart (Hacks)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)
Adam Brody (Nobody Wants This)
Ted Danson (A Man on the Inside)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jeremy Allen White (The Bear)
EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)
Cate Blanchett (Disclaimer)
Jodie Foster (True Detective: Night Country)
Cristin Milioti (The Penguin)
Sofia Vergara (Griselda)
Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)
Kate Winslet (The Regime)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)
Colin Farrell (The Penguin)
Richard Gadd (Baby Reindeer)
Kevin Kline (Disclaimer)
Cooper Koch (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)
Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow)
Andrew Scott (Ripley)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCUDakota Fanning (Ripley)
Liza Colón-Zayas (The Bear)
Hannah Einbinder (Hacks)
Dakota Fanning (Ripley)
Jessica Gunning (Baby Reindeer)
Allison Janney (The Diplomat)
Kali Reis (True Detective: Night Country)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Tadanobu Asano (Shōgun)
Javier Bardem (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)
Harrison Ford (Shrinking)
Jack Lowden (Slow Horses)
Diego Luna (La Máquina)
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
EN İYİ STAND-UP PERFORMANSI
Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was)
Nikki Glaser (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)
Seth Meyers (Seth Meyers: Dad Man Walking)
Adam Sandler (Adam Sandler: Love You)
Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)
Ramy Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)