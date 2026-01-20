Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekor seviyelere yükseldi! İşte 20 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe pozitif seyirde başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme yönündeki yoğun çabaları, ABD ve Avrupa arasında yıkıcı bir ticaret savaşı korkusunu körüklerken, altın rekor seviyelere yükseldi. Asya'da erken işlemlerde altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artarak 4.690 doları gördü. Ons altın şu sıralarda ise 4.597 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte, 20 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Küresel ticaret gerilimleri ve Grönland merkezli jeopolitik tansiyonun yükselmesi güvenli limanlara olan talebi artırdı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara çıkarak tarihi zirvelerini test etti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, güncel ve anlık verilerle 20 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.496,7590

        Satış: 6.497,5520

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.594,84

        Satış: 4.597,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.394,8100

        Satış: 10.623,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.579,2600

        Satış: 42.364,0400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.696,00

        Satış: 42.941,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.707,04

        Satış: 21.228,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.543,90

        Satış: 42.328,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.369,63

        Satış: 44.470,96

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.618,38

        Satış: 4.782,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.975,39

        Satış: 6.238,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 106.407,00

        Satış: 107.429,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?