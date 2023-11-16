ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Kasım Perşembe ne kadar kaç TL? - Altın Haberleri

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Kasım Perşembe ne kadar kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bugün gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar merak içerisinde "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 16 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...