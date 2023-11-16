Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 16 Kasım Perşembe günü gün içerisinde alım yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen altın fiyatları 16 Kasım tablosu...
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bugün gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar merak içerisinde "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 16 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.809,42
1.809,65
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.958,75
1.960,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.895,07
2.958,78
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.580,29
11.798,93
YARIM ALTIN FİYATI
5.772,05
5.917,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.580,29
11.798,93
ATA ALTIN FİYATI
12.253,48
12.558,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.026,82
1.221,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.682,84
1.782,93