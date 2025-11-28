Goldman Sachs, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Banka, 2026-2027 altın tahminin paylaşarak, altında yaşanan ani düşüşleri, 'geçici bir sarsıntı' olarak tanımladı. Peki, bankanın tahminine göre altın fiyatları nasıl seyredecek?