Altın yükselmeye devam edecek mi? ABD'li finans devi Goldman Sachs altın tahminlerini paylaştı
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Ekim ayında rekor kıran altın, kısa bir zaman sonra yerini düşüşe bıraksa da yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın fiyatları ile ilgili ABD'li finans devi Goldman Sachs'ten açıklama geldi. Banka, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu ve 2026 sonuna kadar artışın devam edeceğini öngördüklerini belirtti. İşte, 2026-2027 altın tahmini
Goldman Sachs, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Banka, 2026-2027 altın tahminin paylaşarak, altında yaşanan ani düşüşleri, 'geçici bir sarsıntı' olarak tanımladı. Peki, bankanın tahminine göre altın fiyatları nasıl seyredecek?
GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ PAYLAŞTI
ABD'li finans devi Goldman Sachs tarafından yayımlanan son değerlendirmede Banka, son haftalardaki geri çekilmenin “geçici bir sarsıntı” olduğu ve yapısal talep dinamiklerinin güçlü kaldığı vurgulandı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Goldman Sachs, altın fiyatının 2026 sonuna kadar ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Bu hedef mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 20’lik yükselişe işaret ediyor.
2026-2027 ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Buna karşın Goldman Sachs, altındaki son düşüşü bir boğa piyasası içinde “ara düzeltme” olarak görüyor. Bankanın tahminine paralel şekilde UBS de geçen hafta yayımladığı raporda altının 2026–2027 döneminde 5.000 dolara ulaşabileceğini bildirdi.