Altıncı hastalık nedir, 6.hastalığın belirtileri nelerdir, Altıncı hastalık nasıl tedavi edilir Gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız

Altıncı hastalık nedir?

Altıncı hastalık çocuklarda görülen Rose olan infantum ve ekzantem subitim olarak adlandırılan bir hastalıktır. 2 ile 5 gün süren yüksek ateş ve kendini gösterir. En sık görülme yaşı 6 Aile 2 yaş arasıdır. Çocukları etkileyen ciddi bir enfeksiyondur. Birkaç gün süren yüksek ateşin ardından ateş düşmeye başlar ve ciltte belirgin bir şekilde döküntü olur.

6. hastalığın belirtileri nelerdir?

6. hastalığın belirtileri Çocuğun yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bebeklerde ve çocuklarda ağır enfeksiyon şeklinde görülür. 2 ile 5 gün süren yüksek ateşin olması. Aniden ortaya çıkan semptomların rutin olarak gelişmesi.

Çocukta veya bebekte boynunun önünde veya arkasında kızarıklıklar, şişmiş göz kapakları burun akıntısı ishal görülmesi.

Ateşin aniden düşmesinden sonra 12 ila 24 saat içinde ciltte hızlı bir şekilde döküntü meydana gelmesi.

Daha büyük olan çocuklarda ateş düştükçe kültür gelişiminin daha az olması

Belirtiler arasında yer alır.

Altıncı hastalık tedavisi nelerdir?

Altıncı hastalık tedavisinde tanı koymak için Uzman doktor Kapsamlı bir muayene yapar. Ateş düşene kadar ve döküntü görünene kadar altıncı hastalık tanısı genellikle belirsiz olarak tanımlanır ve bu nedenle doktor ateşin başka bir enfeksiyon türünden kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin olmak ister. Emin olmak için de bazı testler isteyebilir.

Roseola olan genellikle profesyonel olarak bir tedavi gerektirmez. Çoğu tedavi yöntemleri ateşi düşürmeye odaklıdır çünkü yüksek ateşte çocuklarda havale oluşabilmesi yüksektir. Antibiyotikler 6 hastalığı tedavi etmekte kullanılmaz çünkü bu hastalığa bakteriler sebep değil virüsler sebep olur. Ibuprofen veya Asetaminofen çocuğunuzun ateşini düşürmeye yardımcı olabilir. Viral bir hastalığı olan bir çocuğa sakın ola aspirin vermeyin, çünkü bu gibi durumlarda kullanımı karaciğer yetmezliğine ve ölüme neden olabilen reye sendromu ile ilişkilendirilebilir. Bazı anneler ateşi düşürmek için ılık sünger banyoları kullanılırken, bunun gerçekten işe yaradığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Çocukları asla buzlu suya veya alkollü bir şeye dokundurmayın. Bu işlem ateşin daha çok çıkmasına sebep olabilir. Ateşten su kaybını önlemek için çocuğunuzun için, elektronik solüsyonları gibi sıvıları içmeye teşvik etmek daha mantıklıdır. Ateşli olan çocukların bol sıvı tüketmesine özen gösterilmelidir.