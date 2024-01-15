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        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA YÜKSELİŞ! 15 Ocak Pazartesi 2024 canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin TL'ye dayandı! İşte 15 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında son durum

        Altında yükselişin olduğu bir haftaya girdik. Gram altın 2 bin TL'ye dayanırken; çeyrek altın ise güne 3.181 TL'den giriş yaptı. Altın alıp satacaklar "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 15 Ocak Pazartesi canlı altın tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:31
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        1

        Altın fiyatları 15 Ocak... Geçen haftanın sonuna doğru yükselişe geçen altın fiyatları güne yine yüksekten başlıyor. Bugün gram altın 1.988 TL'den, çeyrek altın ise 3.181 TL'den güne açılış yaptı. İşte, 15 Ocak Pazartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.988,26

        1.988,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.047,89

        2.048,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.181,21

        3.251,24

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.724,85

        12.965,21

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.342,54

        6.502,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.724,85

        12.965,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.593,26

        13.931,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.092,32

        1.477,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.870,52

        1.985,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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