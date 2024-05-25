Altınkılıç Gıda halka arz oluyor! Altınkılıç halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Gıda halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 30,25 olan şirket, halka arz kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapacak. 22,98 TL ile talep toplayacak Altınkılıç Gıda 'ALKLC' BIST koduyla işlem görecek. İşte Altınkılıç halka arz tarihleri, olası kişi başına düşen lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Altınkılıç Gıda halka arzını onayladı. Taslak izahnamenin yayımlanmasının ardından, Altınkılıç halka arzınnda talep toplama tarihleri ve hisse fiyatına ilişkin tüm bilgiler netlik kazanmış oldu. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan şirketin yüzde 30,25'lik kısmı halka açık olacak. Peki, "Altınkılıç halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Altınkılıç halka arz fiyatı ne kadar?" İşte Altınkılıç Gıda halka arz tarihleri...
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Altınkılıç Gıda 29-30 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.
ALTINKILIÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 22,98 TL fiyatıyla halka arz edilecek.
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapacak. İşte katılım sayıları ve olası lot dağıtım sayıları
- 2.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (390 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (229 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL).
ALTINKILIÇ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Altınkılıç Gıda halka arzı katılım endeksine uygundur.
ALTINKILIÇ HALKA ARZI DETAYLARI
Altınkılıç Gıda’nın sembolü “ALKLC” olarak belirlendi.
Altınkılıç Gıda halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı.
Altınkılıç Gıda, halka açıklık oranı yüzde 30,25 olurken toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapılacak