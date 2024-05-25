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        Haberler Bilgi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. İşte 25 Mayıs 2024 Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:38
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        1

        Survivor'da son döneme girildi. Eleme gecesinde Damla'nın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın ilk gitme adayı bu akşam belli olacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....

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        25 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

        Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim 5-1'lik skor ile Damla Can oldu.

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