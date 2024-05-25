Survivor'da son döneme girildi. Eleme gecesinde Damla'nın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın ilk gitme adayı bu akşam belli olacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....