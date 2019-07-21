Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki yeni gelin D.B., dünya evine girdikten bir süre sonra kendisini arayan akrabaları düğünde takılan altınları ödünç olarak istedi. Sık sık akrabalarının takıları istemesinden bıkan yeni gelin, çareyi evinin soyulmasını söylemekte buldu. Düğün takılarını isteyen akrabalarına evinin soyulduğunu ve takılarının hırsız tarafından çalındığını söyledi.

İNANDIRMAK İÇİN POLİSİ İHBARDA BULUNDU

Altınlarını isteyen akrabalarını inandırmak için polis merkezini arayan D.B. adlı genç kadın, evinden hırsızlık olduğu yönünde ihbarda bulundu. D.B., Yeşiltepe mahallesindeki evinin kapısının zorlandığını belirterek, evinden 2 adet 28 gram 22 ayar bilezik ve 2 adet altın küpesinin çalındığını ileri sürdü. Evde parmak izi arayan polis, harsız veya hırsızların peşine düştü. Polis ekipleri hırsızları ararken, D.B. adlı yeni gelin, ihbardan 9 gün sonra yaptığından pişman oldu. Genç kadın polis merkezini yolunu tuttu.

KARAKOLA GİTTİ PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yaptığından pişman olan D.B. hırsızlık ihbarından 9 gün sonra gittiği polis merkezinde yaşadıklarını anlattı. D.B. hakkında bu sefer suç uydurma iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İfadesi alına D.B.hakkında dosya savcılığa gönderildi. Soruşturmacı savcı, D.B. hakkında hapis istemiyle dava açtı. Trabzon 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılana D.B. yaptığından pişman olduğu için polis merkezine giderek yaşadıklarını anlattığını söyledi. Yeni gelini önce bir ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezayı 500 TL para cezasına çevirerek, 5 yıl süreyle erteledi.