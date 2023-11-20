Haberler Magazin Altınlarla dolu havuzda keyif yapmıştı! Hakkında şikayet yağan Nevra Bilem kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Altınlarla dolu havuzda keyif yapmıştı! Hakkında şikayet yağan Nevra Bilem kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat ailesinin olayından sonra fenomen Nevra Bilem de mercek altına alındı. Peki, Nevra Bilem kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:53 facebook

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Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra bu sefer gündeme Nevra Bilem ve eşi geldi. Konuyla ilgili merak edilen: "Nevra Bilem kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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NEVRA BİLEM KİMDİR? 1996 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nevra Bilem, ilk olarak katıldığı Gelin Evi programıyla tanınmıştı. Fenomen hale gelen Bilem, sosyal medya hesabından makyaj, giyim, güzellik gibi konularda yaptığı paylaşımlarla biliniyor.