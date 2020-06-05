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Altınordu'da Yasin formaya yakın

TFF 1'inci Lig'de kalan 6 haftanın ilk maçında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu'da forvetler arasındaki forma savaşında Yasin Ozan'ın bir adım önde olduğu belirtildi

Yasin

Koronavirüs salgını sürecinde evlerinde çalışmak zorunda kalan Kemal ve Hüsamettin'in aksine tesislerde kalarak antrenman sahasından faydalanan Yasin'in form durumunun üst düzeyde olduğu ifade edildi. İdmanlardaki istekli futboluyla dikkat çeken gurbetçi santrfor, ilk 11'e göz kırparken, yedek kulübesinde de kurtulmak istiyor. Yasin Ozan, takımına katkı sağlayarak yeni sezonda da lacivert-kırmızılı ekipte kalmayı hedefliyor.

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