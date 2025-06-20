Altun Gıda, Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı satın aldı

Altun Gıda, sürdürülebilir ve akıllı tarım yatırımlarına bir yenisini ekledi. Altun Gıda, Adana ve Hatay’da toplam 3 bin 400 dekarlık ekili alanda modern tarım teknolojileri kullanarak, yüksek kalite standartlarında narenciye, sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor.

Stratejik tedarik ağı sayesinde yıl boyunca dünyanın önde gelen perakende zincirlerine taze ürün ve gıda tedarik eden şirket, üretim ve tedarik alanındaki bu yetkinliğini jeotermal seracılık sektörüne de taşıdı.

“TARIMDA VERİM, KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Karya’nın akıllı tarım uygulamalarında ulaştığı seviyenin, Altun Gıda’nın sürdürülebilir büyüme stratejisi ile uyum gösterdiğinin altını çizen Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, bu önemli yatırımla şirketin domates ihracatında maliyet verimliliği yüksek, teknolojik ve çevre dostu bir varlık elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

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“Tarımda verim, kalite ve sürdürülebilirlik artık birbirinden ayrı düşünülemez. Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, bu üç alanın kesişiminde duran iyi örneklerden bir tanesi. Jeotermal enerjiyle 12 ay üretim yapılabilen, topraksız tarım sistemiyle birim metrekarede maksimum verim sağlayan bu tesis sayesinde yüksek kaliteli üretimi güçlü ihracat ağımızla buluşturarak, sadece şirketimize değil, Türk tarımına da uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, Altun Gıda’nın jeotermal seracılık alanındaki yatırımlarının ilk adımı oldu. Jeotermal seracılık alanındaki büyüme stratejimizin ilk adımını oluşturan bu yatırımın ardından, gelecek dönemlerde de sera kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.”

YILDA YAKLAŞIK 2 BİN TON SALKIM DOMATES ÜRETİYOR 2020 yılında kurulan ve jeotermal kaynak zenginliğiyle öne çıkan Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle, yılda yaklaşık 2 bin ton salkım domates üretiyor. Sera, otomasyon sistemine entegre edilmiş iklimlendirme, sulama ve besin yönetimi altyapısıyla dört mevsim üretim yapabiliyor. Yıl boyu üretim sürerken, 9 ay boyunca aktif mahsul alınıyor. Üretimde hormon kullanılmıyor, tozlanma Bombus arıları sayesinde hiçbir kimyasal kullanmadan sağlanıyor. İYİ TARIM UYGULAMALARI VE GES İLE KAYNAK TASARRUFU SAĞLANIYOR Karya’nın ürünleri İyi Tarım Uygulamaları ve Global GAP sertifikaları kapsamında, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemle yetiştiriliyor. Bitkilere gerekli olan tüm besin maddeleri, topraksız tarım sistemiyle sulama suyu yoluyla veriliyor. Altun Gıda tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisi santralinden (GES) karşılarken, Karya’da elektrik tüketimini GES ile, ısınma ihtiyacını ise jeotermal enerji kaynaklarından sağlıyor. Bu sayede verim yüksek tutulurken su ve enerji tüketimi minimumda kalıyor. Bu model, çevresel etkileri en aza indiren ve kaynak kullanımında maksimum verimlilik sağlayan örnek bir akıllı tarım uygulamasını temsil ediyor.