Altyapı çalışmalarında bulunmuştu... Sırrı çözülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamAltyapı çalışmalarında bulunmuştu... Sırrı çözülüyor - Haberler
ABONE OL

Altyapı çalışmalarında çıkan tarihi kalıntıların sırrı araştırılıyor

Trabzon'da belediyenin altyapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı ile tarihi zincir ve bazı metal parçalar bulunan alanda başlatılan incelemeler sürüyor. Uzmanlar, kentte sırrı ve akıbeti merak konusu olan alanın, bütünüyle ele alınmasında dikkat çekerek, tarihi yerlerde bu tür kazıların tarih bilimcileri eşliğinde özenle yürütülmesini öneriyor

Altyapı çalışmalarında bulunmuştu... Sırrı çözülüyor - Haberler
Altyapı çalışmalarında bulunmuştu... Sırrı çözülüyor
0:00 / 0:00
DHA

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Caddesi’nde süren altyapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlandı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntının ortaya çıkması üzerine ekipler, çalışmalarını durdurdu.

DHA'nın haberine göre haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlarca alanda inceleme çalışması başlatıldı. Alanda ekiplerce kontrollü olarak sürdürülen kazıda, bazı tarihi zincir ve metal parçalar da ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, kentte sırrı ve akıbeti merak konusu olan alanın, bütünüyle ele alınmasında dikkat çekerek, tarihi yerlerde bu tür kazıların, tarih bilimcileri eşliğinde özenle yürütülmesini önerdi.

'KAZILAR UZMANLAR EŞLİĞİNDE YAPILMALI'

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, ‘su sarnıcı’ olması muhtemel alanda Roma dönemine ait izlere rastlanılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Trabzon’un tarihi bir kent olduğunu kaydeden Erüz, "Trabzon’da yoğun bir şekilde altyapı çalışmaları yapılıyor. Trabzon 2 bin 500 yılı net bilinen kalesi ve ticareti olan bir liman kenti. Trabzon’da 2 metre derine kadar inildiği zaman eski yapı izleri çıkması normaldir. Özellikle Meydan ve Kalekapı arası olan bölgede yapılacak kazı çalışmalarında mutlaka geçmiş dönemlere ait yapılar çıkar. Bazen kuyu, bazen şimdiki gibi sarnıç olarak ortaya çıkıyor. Eğer beton gibi harçlı malzeme o dönemlerde kullanıldıysa günümüze kadar gelmesi normal. Yapılan kazıda fark ettiğim yıkılmış bir eve ya da hana ait 18 ila 19’uncu yüzyılda kullanılmış metalik malzemelerde ortaya çıktı. O alanlarda Roma dönemine ait olabilecek yapılara da rastlamak mümkün olacaktır. Daha önce tabakhane camisinin olduğu alanda yapılan çalışmada Trabzon’un en eski tapınağına ait kalıntılar ortaya çıkmıştı. Maraş Caddesi de onun hemen 200 metre kuzeyinde bulunan bir alan. Bu alanlarda yapılacak olan kazılarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Kazıların başında müze müdürlüklerinin uzmanları bulunmalı. Kazı esnasında taşınır veya taşınmaz tarihi bir yapı ortaya çıktığında zarar verilmeden tarihe ışık tutabilsin. Özellikle gece kazıları oldukça riskli, dikkatli bir şekilde kazılar yapılmalı ve çıkan herhangi bir yapı da ona göre çıkarılmalı" dedi.

'ALAN BÜTÜNÜYLE KAZILIP DEĞERLENDİRİLMELİ'

Altyapı çalışmalarında bulunan tarihi yapının önemini anlamak için o alanın bütünü ile kazılıp araştırılması gerektiğine vurgu yapan Erüz, "Şu an sarnıç olduğunu düşündüğümüz yapı hakkında belli bir bilgiye sahip değiliz. Yapının hangi mimari yapının parçası olduğu belirlenip ona göre karar verilmesi gerekiyor. Bulunan sarnıç etrafı bütünü ile kazılıp o alanın açılması gerekiyor ki önemli mi önemsiz mi olduğu belirlensin. Osmanlı döneminde her evin bir sarnıcı mutlaka vardı. Çünkü Trabzon çok yağış almasına rağmen akarsuları bulunmayan bir şehir. Su teminatı da bu tür sarnıç yapılarla sağlanıyordu" diye konuştu.

'BULUNTULAR ÇIKMASI ÇOK NORMAL'

Kent sakini Muhammet Korkmaz, "Trabzon tarihi bir şehir. Böyle buluntular çıkması çok normal. Biz de geçerken merak ettik geldik. Sanırım eski dönemlere ait bir su kuyusu ya da bir geçit olabilir. Ama bu tür yapıların korunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Fahri Nuhoğlu da, "Ben geldim, gördüm. Bu alan kiliselere bağlanıyor. Kiliseler de denize kadar uzanıyormuş eskiden. Bu tür bulgular sürekli çalışmalar esnasında ortaya çıkıyor. Daha önce de şimdi de rastlıyoruz" dedi.

BORULAR GÜNEYDEN GEÇİRİLECEK

Öte yandan, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, çalışmaların devam edeceğini, kazı güzergahının da değiştirileceğini kaydederek, "Su kuyusu olduğu tahmin edilen bir yapı ortaya çıktı. Alanda çalışma yapan arkadaşlarımız görür görmez bize haber verdiler. İlgili kurumlar alana davet edildi. Bu tür yapıların çıkması bizim takvimimizi biraz sekteye uğratsa da tarihe saygımız kesinlikle var. Biz altyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Borularımızı biraz daha güneyden geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20 Ocak Çılgın Sayısal Loto 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonucu
Şans Topu sonuçları 20 Ocak 2021! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM20 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (21 Ocak 2021 Perşembe)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 20 Ocak 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAM20 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 20 Ocak 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 20 Ocak 2021
'Şifa Şelalesi'nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı
YAŞAMSuyu 70 derece! Şifa dağıtıyor...
Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı
YAŞAMSibirya'dan Van Gölü'ne geldiler...
Genç balıkçı sahilde buldu... Değeri şaşkına çevirdi - Haberler
YAŞAMGenç balıkçı sahilde buldu... Değeri şaşkına çevirdi
Saraybosna'nın kayak merkezleri ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAM1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı...
Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor
YAŞAMKastamonu'nun saklı cenneti karlar altında