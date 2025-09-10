Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku
Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evde çalışan yardımcılarının pahalı marka bir saati ve 20 bin TL para çaldığını söyledi
Giriş: 10.09.2025 - 08:47 Güncelleme: 10.09.2025 - 08:47
Bir süredir aşk yaşayan Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt, tatsız bir olayla karşılaştı. Ünlü çift; "Evde çalışan yardımcımız, pahalı marka bir saatimizi ve 20 bin lira paramızı çalıp kayıplara karıştı. Biz de karakola gittik şikâyetçi olduk. Umarız en kısa zamanda çözülür" ifadelerini kullandı.
