Hava durumu bugün nasıl? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 28 Mart hava durumu raporunun detayları...
HAVA DURUMU 28 MART 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
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