Amanda Bynes'ın son halini görenler tanımakta zorlandı

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BİR YIL İÇİNDE ÜÇ KEZ RUHSAL TEDAVİ GÖRDÜ

Öte yandan Amanda Bynes sadece 2023 içinde üç kez ruhsal tedavi görmek üzere bir merkeze yatmıştı. Bunlardan biri kendi isteğiyle gerçekleşirken ikisinde zorunlu olarak tedavi görmesi sağlandı. Bynes ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren, son olarak birkaç ay önce ayrıldıkları yolunda haberlerle gündeme gelen nişanlısı Paul Michael, onun bipolar bozukluk için kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bu tür sıkıntılarının da ilaç kullanmamasından kaynaklandığı açıklamıştı.