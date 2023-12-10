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        Haberler Dünyadan Amanda Bynes'ın son halini görenler tanımakta zorlandı - Magazin haberleri

        Amanda Bynes'ın son halini görenler tanımakta zorlandı

        Uzun süre psikolojik sorunlar yaşayan, bu nedenle 24 yaşında emekli olan ABD'li oyuncu Amanda Bynes tanınmaz halde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:19
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        Henüz küçük bir çocukken kamera karşısına geçen Amanda Bynes, erken yaşta gelen bu şöhreti idare etmekte güçlük çekmişti. 'All That', 'The Amanda Show' ve 'What I Like About You' gibi yapımlarda rol alan Bynes, 2013'te sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 24 yaşında emekli olduğunu açıklamıştı.

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        "ARTIK OYUNCULUĞU SEVMİYORUM" DEMİŞTİ

        Amanda Bynes, emekli olma kararını "Oyuncu olmak öyle dışarıdan göründüğü kadar eğlenceli değil. Eğer artık bir şeyi sevmiyorsam onu yapmayı bırakırım. Artık oyunculuğu sevmiyorum ve bıraktım. 24 yaşın emeklilik için erken olduğunu biliyorum. Ama bunu burada ilk kez duyuyorsunuz" sözleriyle açıklamıştı.

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        YENİ HALİNİ GÖREN TANIMAKTA ZORLANDI

        Uzun yıllar boyunca psikolojik sorunlar yaşayan Amanda Bynes, Kaliforniya sokaklarında objektiflere yansıdı. İmaj değişikliğine giden Bynes’ı görenler tanımakta zorlandı. Kendini baştan aşağı değiştirdiği görülen Bynes, adeta bambaşka biri haline geldi.

        Kilo verdiği ve ekran önünde olduğu yıllardaki fit görüntüsüne geri döndüğü fark edilen Amanda Bynes, saçlarını da platin sarısına boyattığı görüldü.

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        BRITNEY SPEARS İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI: 10 YIL VESAYET ALTINDA KALDI

        2010’dan itibaren özel hayatında sorunlar yaşamaya başlayan Amanda Bynes, uyuşturucu bağımlığı batağına düşmüştü. Tedavi görmek için oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Amanda Bynes, 2013'te yasal olarak vesayet altına alınmıştı.

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        Tıpkı kendisi gibi genç yaşta gelen şöhreti kaldıramayan Britney Spears gibi ailesinin vesayeti altına giren Amanda Bynes’ın yasal sorumlusu uzun yıllar boyunca annesi oldu. Güzel yıldızın vesayet süreci bir yıl önce sona ermişti ve Amanda Bynes yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Ailesi mahkemenin vesayeti kaldırması kararını desteklemiş, kızlarına güvendiklerini ve onun kendine iyi bir gelecek kuracağına inandıklarını söylemişti.

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        2013’te, Britney Spears örneğinde olduğu gibi Amanda Bynes da annesinin vesayeti altına girdi ve o da 10 yıl boyunca iyileşmek ve eski günlerine dönebilmek için hayatının kontrolünü ailesine bırakmış oldu. Bynes’ın vesayeti de bu yıl sonlandı ve 10 yıl sonra eski çocuk yıldız yeniden özgürlüğüne kavuştu.

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        BİR YIL İÇİNDE ÜÇ KEZ RUHSAL TEDAVİ GÖRDÜ

        Öte yandan Amanda Bynes sadece 2023 içinde üç kez ruhsal tedavi görmek üzere bir merkeze yatmıştı. Bunlardan biri kendi isteğiyle gerçekleşirken ikisinde zorunlu olarak tedavi görmesi sağlandı. Bynes ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren, son olarak birkaç ay önce ayrıldıkları yolunda haberlerle gündeme gelen nişanlısı Paul Michael, onun bipolar bozukluk için kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bu tür sıkıntılarının da ilaç kullanmamasından kaynaklandığı açıklamıştı.

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        Amanda Bynes, 2018’de hâlâ vesayet altındayken kendini toparladığını açıklamış ve oyunculuğa geri dönmek istediğini söylemişti. Ancak daha sonra karar değiştiren Bynes, Los Angeles’taki bir okula kayıt yaptırmış ve manikürcü olmak istediğini söyleyerek kozmetik eğitimi almaya başlamıştı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Reuters, bacgrid USA

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