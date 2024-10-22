Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi drone ile görüntülendi
Osmaniye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, yoğun ilgi görüyor. Vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla eşsiz güzellik sunan şelale, drone ile görüntülendi
Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, Osmaniye'nin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz'e dökülen şelaleye, orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından ulaşılıyor.
Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden yürüyen doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor.
Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, son zamanlarda doğaseverlerin ilgi gösterdiği rotalardan biri olarak gösteriliyor.