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Amanoslar'da PKK'ya büyük darbe vuruldu, 46 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı sayesinde Afrin ile bağlantısı kesilen Amanoslar'da yoğunlaşan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Amanoslar'da son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı, mavi, turuncu ve gri kategoride bulunanların da yer aldığı 46 terörist etkisiz hale getirildi. Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve örgütün sözde Amanoslar genel saha sorumlusu olan teröristin de öldürüldüğü operasyonlarda, 16 sığınak ile 6 erzak deposu imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

21.09.2018 - 11:37 | Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrası Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısı kesilen Amanoslar'daki PKK'lı teröristlere kara ve havadan düzenlenen operasyonlarla büyük darbe vuruldu.

Suriye'nin Afrin bölgesiyle bağlantısı kesilen Amanoslar'da 24 saat gözlem yapan insansız hava araçları aracılığıyla elde edilen istihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonlara, komandoların yanı sıra F-16 savaş uçakları ve SİHA'lar da destek verdi.

Güvenlik güçleri, aralarında sözde lider kadroda olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nin kırmızı, mavi, turuncu ve gri kategorisinde yer alanların da bulunduğu teröristlere Amanoslar'ı dar etti.

Bölgede yoğunlaşan operasyonlarla son 10 ayda 46 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'YA ÜST DÜZEY DARBE

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 6 Nisan'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve örgütün sözde Amanoslar genel saha sorumlusu "Wedat-Amed" kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi.

Diğer operasyonlarda ise listenin mavi kategorisindeki "Ferhat Cinda" kod adlı Necmettin Kutum, turuncu kategorideki "Rızgar Amanos" kod adlı Ahmet Uçar ile gri kategorideki "Ahmet Redur" kod adlı Emin Arı, "Demhat" kod adlı İsmail Özdemir, "Delil Teman" kod adlı Yusuf Buldağ ve "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali ölü ele geçirildi.

Güvenlik birimlerinin 27 Mart'ta F-16 ve SİHA'ların da destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği 11 teröristin ise 9 Temmuz 2017'de Antakya ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 19 Ekim 2017'de Samandağ ilçesinde Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına silahlı saldırı düzenlenmesi ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarını gerçekleştirenler olduğu belirlendi.

Payas ilçesi Sincan Mahallesi kırsalında 9 Ağustos'ta 5 sivili alıkoyarak erzak temin etmek isteyen 6 bölücü terör örgütü mensubunun yeri insansız hava aracı destekli istihbari çalışmalarla tespit edildi.

Aynı gün F-16 savaş uçaklarının da katıldığı yakın hava destekli operasyonla teröristlerin bulunduğu alan tam isabetle vuruldu ve 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

SIĞINAKLAR VE ERZAK DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda 16 sığınak ve 6 erzak deposu imha edildi, çok sayıda makineli tüfek, el bombası, roketatar, antitank personel mühimmatı, patlayıcı yapım malzemeleri, krokiler ile yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

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