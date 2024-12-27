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        Haberler Gündem Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Amasya'da göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama

        Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:22
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        Amasya'da göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler Barış G. ve Harun A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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