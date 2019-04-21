Gölge kutuplu elektrik motoru imal etmek üzere 1999 yılında kurulan Elektromotor AŞ, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 16 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor.
Firma, 85 çalışanıyla fırın, mini fırın, soğutucu, aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Türkiye ve dünyanın önde gelen üreticilerinin ana tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor.
Ürünlerinin yüzde 30'unu Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Özbekistan ve İran gibi 15 ülkeye satan firma, gölge kutuplu elektrik motoru konusunda ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Firma yetkilisi Tuğçe Kavak, AA muhabirine, üretimde son teknolojiyi kullanarak özgün tasarımlar yaptıklarını söyledi.
Türkiye ve dünyanın tüm beyaz eşya üreticilerine yenilikçi teknoloji, kalite odaklı üretimle elektrik motorları üretmeyi hedeflediklerini aktaran Kavak, "Ürünlerimizin müşterileri Türkiye ve yurt dışında ankastre mutfak ve beyaz eşya üreticileridir. Bugün itibarıyla ürünlerimizi 15 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.
İHRACATTA BU YIL HEDEF 2 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETMEK
Her yıl ihracat rakamlarını artırmaya, farklı ülkelere ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Kavak, bu anlamda Ar-Ge ve satış pazarlamaya önem verdiklerini dile getirdi.
İhracattan geçen yıl 1,5 milyon dolar civarında gelir elde ettiklerini, bu yıl bu rakamı 2 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kavak, şöyle devam etti:
"Alanında Türkiye'nin ilk ve tek üretici firmasıyız. İhracat yaptığımız ülkelerden sürekli yeni talepler alıyoruz. Ağırlıklı olarak İtalya ve Rusya olmak üzere ürünlerimizin yabancı müşterilerimiz tarafından beğenilmesi, bizim için onur kaynağıdır. Firmamız, yenilikçi teknoloji anlayışıyla yaptığı yeni yatırımlarla üretim kapasitesini sürekli artırarak dünya standartlarını yakalayarak hızlı ve kalite odaklı ürün yelpazesini daima genişletmektedir."
Kavak, Merzifon'da öz sermayeyle kurulan ve büyüyen 20 yıllık bir firma olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Merzifon gibi bir Anadolu şehrinde olmak dezavantaj gibi görünse de bizim için büyük avantaj. Çünkü bütün ulaşım yollarının üzerindeki bir noktadayız. Nakliyeyi organize etmemiz, ürünlerimizi zamanda teslim etmemiz çok kolay oluyor. Böyle bir fabrikanın Merzifon'da olması, bir Anadolu şehrinden 15 ülkeye ihracat yapmamız, ülke ekonomisine katkı sağlamamız bizim için gurur verici."
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