Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı
AMASYA'nınMerzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle 4'ü üniversite öğrencisi 6 kişinin hayatını kaybettiği; 35 kişiyle birlikte kendisinin de yaralandığı kazada sürücü Kemal Öz, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AMASYA'nınMerzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle 4'ü üniversite öğrencisi 6 kişinin hayatını kaybettiği; 35 kişiyle birlikte kendisinin de yaralandığı kazada sürücü Kemal Öz, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, 30 Eylül'de Merzifon ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait Kemal Öz yönetimindeki 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45) ve Urguç Karadayı (51) hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü Kemal Öz, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öz jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe, Öz "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.